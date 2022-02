Bolsonaro indica que vai alimentar briga com novo comando do TSE

O novo comando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda nem tomou posse, mas não faltam sinais de que o embate com o presidente Jair Bolsonaro vai continuar. O último indicativo nessa direção é a notícia veiculada hoje pela coluna Radar, de que o presidente não pretende participar da cerimônia de posse dos ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que assumem respectivamente como presidente e vice-presidente do tribunal. Na semana passada, Fachin saiu em defesa da segurança do sistema brasileiro de votação e criticou a postura do presidente da República sobre o assunto. A posse da nova direção do TSE e a última pesquisa CNT/MDA sobre a corrida presidencial são os temas do Giro VEJA desta segunda-feira.

