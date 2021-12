Bolsonaro garante o caixa para pagar aumento a policiais

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, disse à coluna que está totalmente amarrado o acordo que garantirá ao presidente Jair Bolsonaro o orçamento necessário para dar um reajuste a policiais. Os detalhes para viabilizar o aumento salarial da categoria, base eleitoral de apoio ao presidente. “Os acordos estão fechados. O dinheiro está no Orçamento”, afirmou Barros. Uma vez votado o Orçamento, o aumento só dependerá do presidente. “Agora a decisão é política”, afirmou Barros.