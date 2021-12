Bolsonaro ganha muito mais do que perde com disputa no TCU

A disputa – para lá de incomum – que definirá o novo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) pode até não ser jogo certo para o presidente Jair Bolsonaro, mas é fato que ele ganha muito mais do que perde com todo esse processo.

Não é mistério que Bolsonaro busca aliviar o clima do tribunal em relação ao governo, para que nada atrapalhe planos, obras e projetos para pavimentar reeleição. Pelo simples fato de ser líder do governo, é natural que Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) seja o favorito para a tarefa. Mas mesmo sendo o nome endossado por Renan Calheiros (MDB-AL), Kátia Abreu (PP-TO) está longe de ser um problema para o presidente.

Já faz algum tempo que a senadora circula em jantares em companhia do presidente e dialoga sem grandes dificuldades com o primeiro time bolsonarista. E sua relação com o agronegócio a coloca automaticamente em um consonância com uma agenda cara a Bolsonaro, o que desperta a simpatia inclusive dos filhos do presidente.

Se depender das previsões que circulam entre os próprios senadores, a briga vem ainda como oportunidade de se sair bem em uma queda de braço com o agora adversário Rodrigo Pacheco (PSD-MG), articulador da candidatura de Antonio Anastasia (PSD-MG).