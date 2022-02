Bolsonaro fecha os olhos para os efeitos da guerra na Ucrânia

A capa de VEJA desta semana mostra como a invasão da Ucrânia pela Rússia vai impactar na economia mundial, com efeitos inclusive no Brasil. Ainda assim, o presidente Jair Bolsonaro segue de olhos fechados diante desses riscos. No segundo dia da guerra iniciada pelo presidente russo Vladimir Putin, Bolsonaro manteve-se irredutível na decisão de não condenar essa invasão. Mais do que isso, o presidente repreende quem ousa fazê-lo. Os desdobramentos da guerra na Ucrânia e a última pesquisa XP/Ipespe são os temas do Giro VEJA desta sexta-feira.

