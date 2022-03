Bolsonaro faz faxina no governo de olho na reeleição

O governo do presidente Jair Bolsonaro abriu a semana em clima de faxina, preparando o terreno para a campanha eleitoral. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu exoneração do cargo, num movimento para estancar o impacto da farra comandada por pastores evangélicos na distribuição de recursos da pasta. Pela manhã, falava-se na possibilidade de o auxiliar tirar uma licença para se defender das acusações, mas a escolha pela exoneração falou mais alto. Além disso, como informou mais cedo o Radar, Bolsonaro tomou a decisão de tirar Joaquim Luna e Silva da presidência da Petrobras. O movimento ocorre na esteira do forte aumento no preço dos combustíveis, tido pela equipe de Bolsonaro como um obstáculo para a campanha de reeleição. As trocas no governo Bolsonaro e a decisão de Eduardo Leite de permanecer no PSDB são os temas do Giro VEJA desta segunda-feira.