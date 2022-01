Bolsonaro em campanha contra a vacina para crianças

O presidente Jair Bolsonaro segue em campanha aberta contra a vacinação de crianças. Numa entrevista à TV Nordeste, ele chamou quem defende essa imunização de “tarados por vacina” e voltou a questionar a necessidade de aplicar as doses em crianças com idades entre 5 e 11 anos. Ele também voltou a atacar a Anvisa, insinuando que haveria outros interesses da agência em liberar a vacinação desse grupo. Essa polêmica sobre a vacinação infantil alimentou também a polarização entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula, já de olho na corrida presidencial. O petista foi para as redes sociais para dizer que o governo deveria acelerar a imunização de crianças e não criar obstáculos a esse trabalho. A vacina para crianças é um dos temas do Giro VEJA desta quinta-feira.