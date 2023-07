Bolsonaro e Tarcísio afinam a relação

Jair Bolsonaro desembarcou nesta terça-feira em São Paulo, com a missão de dar uma demonstração de força política. Ele foi recebido em almoço na casa do ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten e já seguiu no meio da tarde para o Palácio dos Bandeirantes, onde ficará hospedado até amanhã. A estadia do ex-presidente na sede do governo paulista foi motivo de divergência entre seus aliados. Uma ala defende que é uma forma de mostrar sua influência no governo de Tarcísio de Freitas e afinar a relação com o afilhado, abalada pela votação da reforma tributária. Mas tem quem ache que é um exagero na demonstração de intimidade que pode jogar contra o ex-presidente.

Siga