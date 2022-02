Bolsonaro e o risco de uma investigação no Tribunal de Haia

O relatório final da CPI da Covid chegou nesta quinta-feira ao Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda. O documento acusa o presidente Jair Bolsonaro de ter cometido nove crimes, entre eles crime contra a humanidade, na condução da resposta à pandemia coronavírus no Brasil. O Tribunal de Haia tem autoridade para investigar crimes que afetem a comunidade internacional como um todo. Além de crimes contra a humanidade, entram também nessa lista, por exemplo, genocídio ou crimes de guerra.

A entrega do relatório não é garantia de que o processo vai prosperar, já que cabe ao tribunal avaliar se dá ou não continuidade à investigação. E, em geral, a Corte costuma dar seguimento a processos desse tipo quando outras possibilidades tenham sido esgotadas. Ainda assim, o envio do relatório cria um fato novo, com potencial de afetar a imagem do presidente junto à comunidade internacional. E pode acabar servindo também para alimentar ataques de adversários com a aproximação da eleição.

