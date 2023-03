Bolsonaro de volta ao Brasil?

Flávio Bolsonaro distribuiu agora cedo em suas redes uma postagem com imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro, sugerindo que ele retornará em breve ao Brasil. As cenas estão acompanhadas de mensagens como “Bolsonaro vem aí”, “Acabou a espera!” e “Ele está voltando”. Entre um slogan e outro, aparece a data de 15 de março.

Mas, logo em seguida, Flávio Bolsonaro foi ao Twitter, desmentir a data de volta. “Peço desculpas pela postagem anterior, deve ser a saudade grande! Na verdade a data de retorno do nosso líder @jairbolsonaro no dia 15/março era provável, mas não confirmada ainda. Assim que houver uma data definitiva ele mesmo divulgará, tá ok?”

No fim do mês passado, o site Poder360 trouxe a informação de que a Presidência da República havia autorizado que três funcionários acompanhassem o ex-presidente nos Estados Unidos até essa mesma data. Além disso, aliados de Bolsonaro de fato chegaram a defender que ele voltasse ao Brasil ainda na primeira quinzena deste mês.

Só que tudo mudou depois do episódio das joias presenteadas pela Arábia Saudita ao casal Bolsonaro, que levou muita gente no time do ex-presidente a propor que ele fique por lá pelo menos até abril.