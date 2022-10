Bolsonaro dá munição para Lula subir o tom da campanha

Atualizado em 6 out 2022, 18h44 - Publicado em 6 out 2022, 17h30

O presidente Jair Bolsonaro deu munição para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva subisse o tom da campanha, ao discorrer sobre o fato de o petista ter vencido em estados com maior taxa de analfabetismo. Nesta quinta-feira, Lula pegou carona na declaração do presidente e disse que nordestinos não podem votar em Bolsonaro. A subida de tom da campanha e as primeiras pesquisas do segundo turno são temas do Giro VEJA.