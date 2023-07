Bolsonaro busca demonstração de força em visita a São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou nesta terça-feira em São Paulo, empenhado em dar uma demonstração de força política. O ex-presidente foi recebido em almoço na casa do ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten, planeja uma série de encontros institucionais e também deve participar de evento de filiação do PL. Ele deve inclusive ficar hospedado no Palácio dos Bandeirantes, a convite do governador Tarcísio de Freitas. A vinda do ex-presidente a São Paulo e os desdobramentos do caso Marielle Franco são temas do Giro VEJA desta terça-feira.

