Bolsonaro aproveita a maré boa e sobe o tom contra Lula

Com motivos para comemorar na Economia, o presidente Jair Bolsonaro resolveu subir bastante o tom dos ataques ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta terça-feira, foi anunciado o terceiro mês consecutivo de deflação. Os preços medidos pelo IPCA caíram 0,29%, uma queda puxada por setores como combustíveis e alimentos. Em meio a essa maré boa, o presidente usou a propaganda no rádio e na TV para fazer duros ataques a Lula. Tomando por base boletins de urna em presídios como Tremembé, em São Paulo, a campanha bolsonarista investiu na tese de que Lula é o mais votado por quem tá na cadeia. Os dados do IPCA e os novos ataques de Bolsonaro a Lula são os temas do Giro VEJA desta terça-feira.