Bolsonaro agora tenta apagar incêndio que ele mesmo criou

O governo passou a segunda-feira mobilizado para apagar um incêndio criado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro no serviço público federal. Várias categorias protestaram nos últimos dias contra a decisão do governo de conceder um reajuste linear de 5% a todos os servidores públicos no ano eleitoral. A notícia frustrou uma expectativa criada pelo próprio presidente no fim do ano passado, quando decidiu reservar dinheiro em caixa para reajuste maior apenas para algumas categorias mais fiéis, como policiais federais e policiais rodoviários federais. O ministro da Justiça, Anderson Torres, foi escalado para tentar conter a insatisfação nas polícias e se reuniu nesta tarde com líderes da categoria. A nova crise no serviço público e a entrevista de Márcio França ao Amarelas On Air são temas do Giro VEJA desta segunda-feira.

