Bolsonarismo reage a pedido da PGR por dados de seguidores

O time de Jair Bolsonaro reagiu nesta terça-feira ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para que as plataformas de redes sociais forneçam dados de seguidores do ex-presidente. Advogados de Bolsonaro emitiram nota falando em “inaceitável e absurda tentativa de monitoramento político”. E rechaçaram a tese de que os dados poderiam servir para medir o alcance de postagens do ex-presidente. O pedido de dados de seguidores do ex-presidente e a viagem de Lula a Bruxelas são temas do Giro VEJA desta terça-feira.

Siga