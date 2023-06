As promessas e acenos de Cristiano Zanin

Promessas de independência, acenos a setores conservadores e recados a Sergio Moro marcaram a sabatina de Cristiano Zanin Martins na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Advogado do presidente Lula na Operação Lava-Jato, Zanin defendeu a democracia e prometeu recusar-se em casos nos quais a Constituição o impeça de atuar, desde que com base em uma análise caso a caso. A sabatina do indicado pelo presidente Lula ao STF é tema do Giro VEJA desta quarta-feira.

