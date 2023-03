As previsões do time de Lula para a volta de Bolsonaro ao Brasil

Diante do esperado retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enxergam um risco de aumento significativo das tensões, com potencial para movimentar a cena política. A ordem é não menosprezar o potencial de Bolsonaro. Afinal, dizem, trata-se da “volta do homem que de fato lidera a oposição”. Ainda assim, a avaliação entre pessoas próximas do presidente é que Lula pode e deve evitar fazer o jogo do adversário.

Conselheiros do presidente defendem que ele delegue ao PT – por meio de líderes como a presidente do partido, Gleisi Hoffmann – a tarefa de fazer o contraponto a Bolsonaro. Faz parte da estratégia em discussão no Planalto exaltar as ações que correm na Justiça contra o ex-presidente. Mas com cautela para não dar nenhum tiro no pé.

Líderes do PT avaliam ter boas cartas na manga, como o caso das joias da Arábia Saudita – considerado pelos aliados de Lula como sua melhor munição contra o bolsonarismo neste momento. Mas há também o reconhecimento de que não será fácil rebater as acusações vindas do outro lado: impasse na Economia, paralisia do governo, dificuldade de fazer avançar projetos estratégicos e denúncias contra ministros.

Tome-se o exemplo de Juscelino Filho, ministro das Comunicações. O caso das diárias pagas para que o auxiliar participasse de um leilão de cavalos e as contratações suspeitas em seu gabinete são um prato cheio para que Bolsonaro tente reacender o antipetismo que ajudou a levá-lo ao Palácio do Planalto.

Apesar das especulações, petistas ouvidos pela coluna não manifestavam até a noite de ontem nenhuma preocupação com uma eventual prisão de Bolsonaro neste momento. Segundo informação publicada pela colunista Bela Megale, em O Globo, e confirmada pela coluna Radar, esse tema teria surgido em uma reunião entre a Polícia Federal e a segurança do Distrito Federal para discutir o esquema de segurança da chegada de Bolsonaro ao Brasil.

Ainda assim, interlocutores de Lula olham com atenção para o momento do desembarque do ex-presidente em Brasília, previsto para a manhã desta quinta-feira. A avaliação é que Bolsonaro fará de tudo para garantir uma bela plateia, mas com cuidado para que os atos em seu apoio não virem quebra-quebra. Isso, por si só, seria um prato cheio para os petistas.

