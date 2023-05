As novas promessas de Fernando Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, projeta um placar otimista para a votação do novo arcabouço fiscal. Segundo ele, o governo tem condições de garantir pelo menos 300 votos para o projeto. O ministro esteve hoje em audiência conjunta de várias comissões da Câmara, como parte do trabalho de articulação do projeto. A peregrinação do ministro da Fazenda no Congresso e a instalação de CPIs na Câmara são temas do Giro VEJA desta quarta-feira.

Siga