As novas ameaças de Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal

Por Clarissa Oliveira Atualizado em 10 out 2022, 11h33 - Publicado em 10 out 2022, 10h30

Ao retomar nos últimos dias as ameaças ao Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro joga água na estratégia desenhada por sua própria equipe. Feliz da vida com o resultado das urnas, a campanha bolsonarista falava em ganhar o eleitor de centro, em especial aquele mais moderado. Que não votou no presidente no primeiro turno.

Questionado sobre um possível aumento no número de cadeiras no Supremo em entrevista a VEJA, na semana passada, Bolsonaro confirmou que a proposta lhe foi apresentada. Mas disse que só trataria desse tema depois das eleições. No fim de semana, entretanto, o tom foi outro. A um podcast, o presidente foi para o lado da chantagem. E disse que pode até deixar a ideia de lado. Desde que o Supremo aceite “baixar a temperatura”.

Recebida no Supremo como ameaça, a nova fala de Bolsonaro compromete a estratégia desenhada pela própria campanha do presidente. A ordem era focar em propostas pra a área social, alimentar o antipetismo com um discurso anticorrupção e questionar a legitimidade das pesquisas.