Bolsonaro consulta o médico Antonio Macedo sobre bem mais que sua saúde

O médico Antonio Macedo está embarcando neste momento rumo a Brasília, para se encontrar à tarde no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Macedo costuma aparecer na agenda do presidente por questões de saúde, já que o operou depois da facada na campanha presidencial de 2018. Mas a reunião de hoje nada tem a ver com isso.

Macedo contou à coluna logo antes de entrar no voo que vai discutir com Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a cobertura de alguns tipos de cirurgia pelos planos de saúde. Macedo é atualmente presidente do comitê da Associação Paulista de Medicina que trata de cirurgia robótica.

