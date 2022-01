As más notícias que rondam o presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro começou o dia hoje reagindo ao cerco que começa a se formar em torno do Telegram. O aplicativo de mensagens, que é parte importante de sua estratégia de comunicação, segue na mira do Tribunal Superior Eleitoral. Na porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro falou em “covardia” e disse que seu governo está tratando desse assunto. Poucas horas depois, o presidente recebeu a notícia de mais uma pesquisa de intenções de voto confirmando o favoritismo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desta vez, com um agravante: os números mostram que o Auxílio Brasil até agora não surtiu efeito relevante na percepção do eleitor. O cerco ao Telegram e a nova pesquisa Ipespe são os temas do Giro VEJA desta quinta-feira.

