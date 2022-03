As explicações para o balde de água fria que Alckmin jogou no PSB

A filiação de Geraldo Alckmin ao PSB foi confirmada mais cedo, nesta segunda-feira, pelo presidente nacional do partido, Carlos Siqueira. Já se falava até em data para a festa. Mas o ex-tucano foi às redes há pouco para dizer que segue conversando com outros partidos. E que só decidirá a legenda de destino na semana que vem.

No PSB, circulam agora à noite duas explicações para o balde de água fria. A primeira, é que o ex-governador pode não ter gostado nada do anúncio feito pelo presidente do PSB. A segunda é que alguém atravessou o acerto, levando o ex-governador a repensar seu destino. Quem sabe até o ex-presidente Lula.

