As alegrias e as tristezas que a pesquisa Quaest traz a Rodrigo Garcia

A nova pesquisa Quaest vem como um alento para a campanha de reeleição do governador Rodrigo Garcia (PSDB). O fato de o tucano ter alcançado 5% no cenário com Márcio França (PSB) e 8% quando o pessebista sai do páreo, é um respiro importante. Mas o desempenho ainda se mostra insuficiente para aliviar as tensões do time paulista, principalmente em relação ao presidenciável tucano João Doria.

Na nova pesquisa, Fernando Haddad (PT) avança ainda mais na liderança, com 30% das intenções de voto, seguido pelos 17% de França. Depois, vem Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem 10%. O lado bom é que interlocutores de Garcia ainda apostam numa desistência de França. O ruim é que a tendência é que isso aconteça – se acontecer – somente no limite do prazo das convenções partidárias.

O time do governador acredita que ele ainda crescerá, com a mobilização de prefeitos e o comando da máquina pública. Mas, enquanto França segurar a fila, Tarcísio é quem mais ganha. E, lá na frente, poderia se consolidar no segundo lugar. O resultado seria uma reprodução em São Paulo da polarização nacional entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Tudo o que o time de Garcia não quer.

Ontem, tucanos ligados a Garcia dividiram relatos de que Doria indicou mais uma vez que não tem intenção de desistir da corrida presidencial, mesmo com um desempenho baixo nas pesquisas de intenção de voto. É mais um balde de água fria, porque os aliados do governador entendem que o presidenciável está segurando e muito o desempenho da campanha de reeleição.

Doria, segundo os relatos, avisou que não vai recuar. Acha que ainda tem muito chão pela frente e que os cenários da eleição nacional e da corrida no Estado ainda vão mudar muito.

