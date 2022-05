Após ganhar presente de Lula, Bolsonaro faz agrado à polícia

Pressionado por várias categorias do serviço público, o presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer um novo agrado aos policias federais e policiais rodoviários federais, que são parte da sua base eleitoral mais fiel. Bolsonaro aproveitou uma conversa com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada para prometer vagas em concursos públicos para as duas categorias. O movimento vem no embalo pega da gafe do ex-presidente Lula, que no fim de semana disse que o presidente “não gosta de gente, gosta de policial”. De quebra, o presidente ganhou do adversário a oportunidade de dissipar a insatisfação das polícias pela promessa frustrada de um reajuste graúdo no ano eleitoral. O novo aceno de Bolsonaro às polícias e o avanço do presidente junto ao eleitorado paulista são temas do Giro VEJA desta segunda-feira.

