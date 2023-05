Após bancar Padilha, Lula mobiliza PT em apoio ao ministro

Além de bancar publicamente o ministro Alexandre Padilha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mobilizou o PT em apoio ao auxiliar. A ordem no partido, segundo pessoas próximas do presidente, é envolver líderes partidários e integrantes da base em uma ação para estancar o “processo de fritura” do ministro, atribuído em boa parte ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

No fim de semana, em Londres, Lula descartou qualquer possibilidade de troca na equipe, quando questionado sobre o destino de Padilha. A fala do presidente veio após a derrota sofrida pelo governo no Congresso, com a derrubada de mudanças no marco legal do saneamento.

No PT, as opiniões se dividem quando o assunto é a postura que o próprio Padilha deveria ter neste momento. Alguns defendem que ele fale abertamente sobre a crise e rebata publicamente as críticas de Arthur Lira. Outros dizem que o melhor é submergir