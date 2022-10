Ao pé de um cozido de propostas, Lula firma compromisso fiscal

Atualizado em 27 out 2022, 17h59 - Publicado em 27 out 2022, 17h54

Por Clarissa Oliveira Atualizado em 27 out 2022, 17h59 - Publicado em 27 out 2022, 17h54

A três dias da eleição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu firmar um compromisso com a responsabilidade fiscal. O aceno veio ao pé de um apanhado de propostas, muitas delas alardeadas na campanha, no texto intitulado Carta para o Brasil do Amanhã. E aos quarenta e cinco do segundo tempo.

+Leia também: A três dias da eleição, Lula lança nova carta ao País; leia a íntegra

“A política fiscal responsável deve seguir regras claras e realistas, com compromissos plurianuais, compatíveis com o enfrentamento da emergência social que vivemos e com a necessidade de reativar o investimento público e privado para arrancar o país da estagnação”, diz o documento, acrescentando que o sistema tributário não deve colocar o investimento, a produção e as exportações em situação desfavorável, nem deve penalizar trabalhadores.

“É possível combinar responsabilidade fiscal, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável – e é isso que vamos fazer, seguindo as tendências das principais economias do mundo.”

É um aceno tímido. Ainda traz pouca clareza do que o PT pretende fazer na Economia num eventual novo governo. Não dá a linha da política fiscal, não especifica medidas a serem tomadas na largada da gestão, nem dá indicativos de quem estará no comando da máquina econômica. Ainda assim, é relevante, principalmente para um candidato que abriu a campanha presidencial falando em revogar reforma trabalhista, acabar com teto de gastos e reverter privatizações.

Talvez o documento fosse mais eficaz se tivesse vindo a público antes. E se viesse acompanhado de um compromisso com o combate à corrupção, como notou Robson Bonin, na coluna Radar. Mas é válido. A dúvida é se isso será suficiente para convencer setores que ainda se mostravam desconfiados em relação ao petista. Afinal, o documento chega num momento desafiador para a campanha de Lula, que encerra a corrida presidencial a apenas um ponto de distância do empate técnico com seu adversário. Ao menos é o que indica a pesquisa Datafolha divulgada há pouco, na qual Lula tem 49% e o presidente Jair Bolsonaro tem 44%.

+Veja ainda: A nova pesquisa eleitoral que dá esperanças a Bolsonaro no 2o turno

Continua após a publicidade