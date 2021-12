Aliados pressionam para que Doria deixe o governo antes do prazo

Aliados do governador de São Paulo, João Doria, elevaram nos últimos dias as pressões para que ele deixe o Palácio dos Bandeirantes antes de abril, prazo legal para que candidatos nas eleições de 2022 deixem cargos públicos. Em especial na ala ligada a Rodrigo Garcia, há a avaliação de que a permanência de Doria no cargo dificulta a construção da candidatura do vice-governador, até hoje é pouco conhecido do eleitor.

Doria, de acordo com um interlocutor, chegou a avaliar a possibilidade de se desincompatibilizar antes do prazo. Ouviu inclusive a sugestão para sair após o reveillon. Nas últimas semanas, entretanto, o tucano freou a movimentação. Ele passou a argumentar que o cenário da terceira via ainda é incerto e que é preciso ter calma para não atropelar o processo eleitoral. Ainda assim, Doria descarta qualquer possibilidade de desistir da corrida ao Palácio do Planalto.