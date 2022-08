Alexandre Padilha: ‘Bolsonaro mobiliza empresários contra a democracia’

Tido como um dos homens da confiança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro Alexandre Padilha considerou “muito firme” e necessária a operação que atingiu nesta terça-feira vários empresários bolsonaristas que integravam um grupo de WhatsApp em que foi defendido um golpe caso o PT saia vitorioso das eleições deste ano. Convidado desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, Padilha elogiou as diligências determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. E afirmou que é preciso coibir a relação “promíscua” mantida entre Bolsonaro e parte do empresariado alinhado ao seu governo.

“Ele (Bolsonaro) é alguém que sabe que vai perder as eleições e que fica o tempo todo testando a nossa democracia. E mobiliza, incentiva empresários como esses a também testarem a nossa democracia. A gente não pode titubear em relação a isso”, afirmou Padilha, que foi ministro de Relações Institucionais durante o governo Lula e comandou a pasta da Saúde na gestão de Dilma Rousseff. “Se você tem qualquer evidência de que um golpe está em curso, as instituições não podem permitir isso. Depois do golpe acontecido, já se foram as coisas. Então, acho que isso (a operação da PF) foi muito firme.”

Padilha cobrou a investigação do financiamento de atos em apoio a Bolsonaro, que, segundo ele, atentam contra o sistema democrático. “Até hoje, quero saber quem paga a gasolina dos eventos de moto de Bolsonaro”, prosseguiu.

Padilha acrescenta que o Brasil está diante do risco de repetir o que se observou nos Estados Unidos após a derrota de Donald Trump. “Se Trump e o trumpismo fizeram o que fizeram nos Estados Unidos – uma democracia que é muito mais sólida – com a invasão do Capitólio, imaginem o que essas pessoas, o chamado ‘velho da Havan’, acham que podem fazer na democracia brasileira?”, acrescentou, referindo-se a Luciano Hang, dono da Havan e um dos alvos da operação da PF.

Continua após a publicidade

Com apresentação desta colunista, o Amarelas On Air inspirou-se nas tradicionais Páginas Amarelas, que estampam a edição impressa de VEJA. A cada semana, o programa recebe um novo convidado, sempre um nome relevante da cena política e econômica. A entrevista é feita por uma bancada composta de jornalistas de VEJA e convidados. A entrevista com Alexandre Padilha teve a participação de Mariana Castro, diretora de Novos Negócios do The Intercept Brasil, e Pedro Campos, apresentador do BandnewsTV e da Rádio Bandeirantes.

O Amarelas On Air é parte da estratégia digital de VEJA, que contempla a expansão da área de vídeo e de projetos multimídia. O programa estreou em setembro do ano passado e, desde então, recebeu grandes nomes da cena política e econômica do país. A entrevista está disponível nos canais de VEJA no YouTube, Facebook e Twitter. Também ganhou versões para Instagram e LinkedIn.

1/7 Alexandre Padilha, o convidado da semana do "Amarelas On Air" - (Kaio Lakaio/VEJA) 2/7 Alexandre Padilha, o convidado da semana do "Amarelas On Air" - (Kaio Lakaio/VEJA) 3/7 Alexandre Padilha, o convidado da semana do "Amarelas On Air" - (Kaio Lakaio/VEJA) 4/7 Alexandre Padilha, o convidado da semana do "Amarelas On Air" - (Kaio Lakaio/VEJA) 5/7 Alexandre Padilha, o convidado da semana do "Amarelas On Air" - (Kaio Lakaio/VEJA) 6/7 Alexandre Padilha, o convidado da semana do "Amarelas On Air" - (Kaio Lakaio/VEJA) 7/7 A bancada formada por Pedro Campos, Clarissa Oliveira e Mariana Castro - (Kaio Lakaio/VEJA)

Inscreva-se nos canais de VEJA nas redes sociais e fique por dentro de tudo sobre o programa.

YouTube: https://www.youtube.com/c/veja

Facebook: https://www.facebook.com/Veja/

Instagram: https://www.instagram.com/vejanoinsta/

Leia mais sobre o Amarelas On Air e sobre bastidores da política nacional em https://veja.abril.com.br/blog/clarissa-oliveira/

Continua após a publicidade