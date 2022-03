Alexandre de Moraes fecha o cerco ao Telegram

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio do Telegram em todo o Brasil, fechando ainda mais o cerco que já dura vários meses contra o aplicativo de troca de mensagens. Tomada a pedido da Polícia Federal, a decisão é reflexo da falta de ação por parte da empresa diante de decisões judiciais que pediam o bloqueio de perfis que disseminam fake news, como o do blogueiro Allan dos Santos. O bloqueio do Telegram, as últimas articulações da corrida presidencial e a entrevista exclusiva de Fabrício Queiroz a VEJA desta semana são os temas do Giro VEJA.