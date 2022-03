Alckmin veste hoje a camisa de vice de Lula, mas PT pede calma

Geraldo Alckmin assina (finalmente) nesta quarta-feira a ficha de filiação ao PSB. A cerimônia, com toda a pompa e circunstância, vai contar com a presença de todos os principais líderes da legenda. O alto comando do PT – o ex-presidente Lula incluso – foi convidado para o ato. Mas os petistas dizem que não é hora para atropelos. É preciso ter calma, afirmam.

A ordem no PT é guardar o anúncio da tal chapa Lula-Alckmin para o momento certo. Ao que tudo indica, só mesmo em abril. Mas, segundo petistas, é esperado que o tucano faça um discurso alinhado ao conceito de uma frente ampla para “trazer o Brasil de volta para o caminho certo”.

Um que faz questão de estar ao lado de Alckmin é Márcio França, pré-candidato ao governo paulista e, até segunda ordem, rival do petista Fernando Haddad na corrida ao Palácio dos Bandeirantes.

