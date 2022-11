Aceno de Lula a Simone Tebet evidencia planos maiores para o MDB

É consenso no entorno do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva que o apoio de Simone Tebet no segundo turno da corrida presidencial teve muito valor. Um valor que supera de longe o potencial de transferência de votos da candidata derrotada ao Palácio do Planalto. O endosso foi essencial para que Lula pudesse consolidar a ideia de um governo mais puxado para o centro. De quebra, pavimentou um possível acordo ampliado com o MDB no novo governo.

Ainda assim, teve gente no PT que foi pega de surpresa com a notícia de que a senadora vai comandar a área de Desenvolvimento Social no governo de transição. Há a expectativa de que o ministério de mesmo nome seja recriado, desmembrando atribuições que hoje estão sob a pasta da Cidadania. A escalação de Tebet para o time de transição não é garantia de indicação para essa vaga na Esplanada, mas é um primeiro passo. Um passo bem largo.

O nome de Simone Tebet vinha sendo citado com mais frequência para pastas como Educação e até mesmo Agricultura. Vale destacar que o Desenvolvimento Social é uma pasta à qual o PT tem forte apego. Para convencer o partido a abrir mão dessa vitrine, só mesmo com muito convencimento.

É sob esse guarda-chuva que fica o programa Bolsa Família, prestes a ser definitivamente turbinado em R$ 600. É uma bandeira e tanto para quem tem pretensões eleitorais futuras.

Continua após a publicidade