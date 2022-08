A troca de afagos entre João Doria e Ciro Gomes

O ex-governador João Doria resolveu dar uma forcinha ao ex-ministro Ciro Gomes. Afastado da vida política, o tucano distribuiu para sua lista de contatos uma reportagem sobre a sabatina com o candidato do PDT ao Palácio do Planalto no Jornal Nacional.

No trecho distribuído por Doria, o pedetista discorre sobre a resposta do Brasil à pandemia fazendo referências ao presidente Jair Bolsonaro como genocida. E aproveita para citar a política de vacinação adotada pelo tucano em São Paulo. A vacinação contra a Covid teria sido uma das principais bandeiras de campanha de Doria, se o PSDB não tivesse optado por tirá-lo do jogo presidencial.