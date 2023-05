A tentativa dos colegas de blindar Padilha em dia tenso no Congresso

Correndo contra o relógio para negociar a votação da medida provisória que reorganiza a Esplanada dos Ministérios, líderes governistas têm reservado um tempinho nas conversas para tentar aliviar as críticas ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Diante da irritação do Centrão e do círculo do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), os defensores do ministro dizem que ele cumpre exatamente o que se espera dele. Freia a cobrança por mais toma-lá-dá-cá. “Que reclamem do Padilha, o trabalho dele é justamente segurar a fome dessa turma”, resumiu um aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso.