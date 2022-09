A ‘simbologia’ por trás da nova ofensiva de Lula pelo voto útil

“É tudo uma questão de simbologia.” Assim, aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva explicam a mais recente ofensiva da campanha em busca de apoios para incentivar o voto útil contra o presidente Jair Bolsonaro. Não se trata, dizem eles, de achar que haverá uma transferência direta dos votos que já foram de nomes como Geraldo Alckmin, Marina Silva, Guilherme Boulos ou Henrique Meirelles para Lula. É sobre usar essas figuras para convencer, principalmente, os eleitores de Ciro Gomes.

Lula quer imprimir na cabeça de quem vota no pedetista a ideia de que o antigo aliado está sendo teimoso. Simples assim. Afinal, Alckmin entrou no barco mesmo com uma história de vida de divergências. Henrique Meirelles se reaproximou do antigo chefe, mesmo filiado ao União Brasil. E até Marina Silva aceitou fazer as pazes com o petista, depois de tantos ataques que sofreu na campanha de 2014. Tudo em nome de um esforço para derrotar o bolsonarismo.

Claro que Lula quer levar todos os votos que puder ao centro, inclusive o de outros candidatos, como Simone Tebet (MDB). Mas os de Ciro são particularmente estratégicos. Primeiro, porque estão disponíveis em maior quantidade. Segundo, porque, em vários aspectos, oferecerem um grau maior de afinidade ideológica com o PT.

O movimento de Lula vem reforçado inclusive por parte do PDT, que já saiu por aí reclamando da insistência de Ciro em ser candidato. E, no pior dos cenários, ele ao menos abre caminho para o segundo turno. Mesmo que Ciro resolva repetir o que fez em 2018 e se mande para Paris sem declarar voto em ninguém.