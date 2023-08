A reta final das negociações da reforma ministerial

Quem passou nesta quarta-feira pelo Palácio do Planalto saiu com a absoluta convicção de que a reforma ministerial não passa de sexta. Tem quem aposte que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode até abrir o desenho da nova Esplanada ainda nesta quinta-feira. O martelo, agora à noite, não estava batido. Mas ainda predominava um cardápio contendo ao menos dois ministérios relevantes, acompanhados de órgãos importantes, como a Caixa Econômica Federal.

Lula e Arthur Lira, segundo informou mais cedo a coluna de Lauro Jardim, em O Globo, se reuniram no início da noite, na residência oficial da Presidência da Câmara. A conversa teria o primeiro passo da reta final das negociações. Mas, nos bastidores, as informações sobre o que seria colocado na mesa eram conflitantes.

Parte das fontes ouvidas pela coluna ainda enxergavam como possível a saída de Wellington Dias do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Mas, em especial no PT, circulava a tese de que Lula descartou a troca. Primeiro, pela resistência em entregar o Bolsa Família ao Centrão. Segundo, pela estreita relação que o presidente mantém com o ministro Wellington Dias.

Eram mais intensas no fim do dia as especulações sobre uma possível saída de Márcio França do Ministério de Portos e Aeroportos. Há em parte do governo a avaliação de que a fatia dedicada ao PSB na Esplanada estaria “superdimensionada”. E a pasta de França teria musculatura suficiente para agradar ao PP ou ao Republicanos, que serão contemplados nas trocas na Esplanada.

As demais alternativas no cardápio do PSB talvez custem a empolgar o Centrão, na visão de aliados de Lula. Esfriaram as conversas sobre mexer na pasta do Desenvolvimento, que está sob comando de Geraldo Alckmin. Ainda assim, o vice chegou a indicar internamente que aceitaria eventuais remanejamentos, desde que Lula encontre uma fórmula para que qualquer mudança se dê sem constrangimento. A terceira pasta hoje reservada ao PSB está nas mãos de Flávio Dino, da Justiça, que se mantém firme.

Outra ministra citada com mais frequência como alvo de remanejamento é Luciana Santos, do PCdoB, que hoje comanda a Ciência e Tecnologia. Além disso, também há quem insista que pode haver mudança no Ministério do Esporte, apesar de Lula ter indicado lá atrás os planos de manter Ana Moser no cargo.