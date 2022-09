A resposta do PT ao bolsonarismo, após o jantar de Lula com empresários

Depois de assistirem à recepção de parte do PIB brasileiro ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bolsonaristas passaram a quarta-feira tentando afastar a ideia de que está mais que certa uma debandada de empresários na direção do petista. A tese difundida pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro é que ali tinha muita cadeira ocupada, mas pouquíssimos apoiadores declarados.

Nas rodas petistas, a resposta é uma só: Lula vem se reunindo com empresários há meses. Mas os encontros vinham ocorrendo de maneira discreta, justamente para evitar constrangimentos daqueles que ainda não sabiam qual rumo pretendiam tomar na eleição. Ou seja, quem esteve no jantar organizado na noite de ontem pelo Grupo Esfera, a poucos dias da eleição, sabia que iria sair na foto. Simples assim.