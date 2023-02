A redenção de Aloizio Mercadante

A posse de Aloizio Mercadante como novo presidente do BNDES nesta segunda-feira terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não é pouco, dado seu histórico nas gestões petistas. Isso porque a avaliação que se faz no entorno de Lula é que a cerimônia de hoje sacramenta a decisão do presidente de reabilitar de vez seu aliado de longa data.

Mercadante foi ministro nos governos de Lula, mas seu auge se deu na poderosa Casa Civil de Dilma Rousseff. Ali, Mercadante sofreu forte desgaste na relação com seus colegas de partido, a ponto de muitos passarem a campanha do ano passado minimizando seu papel como coordenador do programa de governo e repetindo nos bastidores que ele muito provavelmente ficaria fora do governo.

Havia gente de sobra no PT que jogava na conta de Mercadante boa parte da culpa pelo impeachment de Dilma Rousseff. Diziam que era ele quem aconselhava a então presidente a bater de frente com Eduardo Cunha e buscar a qualquer custo uma autonomia maior em relação a Lula.

O cargo ocupado por Mercadante no passado recente, a presidência da Fundação Perseu Abramo, era considerado uma espécie de castigo por alguns de seus colegas. Uma posição pequena, considerando o fato de já ter sido conselheiro número um da presidente da República.

Ao viajar ao Rio de Janeiro para a posse do aliado, Lula dá o recado aos que torciam contra. Apesar de todas os obstáculos que pairavam sobre a indicação, como as restrições da Lei das Estatais à nomeação de integrantes de campanhas para posições como essa. Mercadante, com todas as ressalvas, é homem da absoluta confiança de Lula. E o simples fato de ele estar no comando do BNDES mostra que o presidente tem a ambição de dar um papel de protagonismo ao banco estatal.

