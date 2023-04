A recepção que aguarda Cristiano Zanin no STF

Com a aproximação da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, marcada para a semana que vem, ministros do Supremo Tribunal Federal apostam numa recepção amigável para o próximo ocupante da cadeira. Pelas informações que correm nos bastidores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu o martelo na indicação de seu advogado Cristiano Zanin.

A avaliação entre ministros do STF é a de que as relações entre o tribunal e o Executivo federal caminham bem desde a posse de Lula, sem vestígios dos confrontos travados sob Jair Bolsonaro. Sendo assim, a tendência é de que o futuro ministro seja recebido amigavelmente pelos colegas. Até porque Zanin tem ótima relação com vários magistrados que hoje integram a Corte.

Zanin ainda precisa ter a indicação confirmada por Lula, que tem a agenda de viagens cheia nas próximas semanas. E, uma vez indicado, também terá que ser sabatinado pelo Senado Federal. Até lá, a expectativa é que o advogado aproveite para seguir em campanha discreta nos bastidores.

+Saiba mais: Lula bate o martelo sobre nome para o STF