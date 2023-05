A realidade desastrosa exposta pela operação da PF contra Bolsonaro

A Operação Venire da Polícia Federal, que bateu ontem à porta do ex-presidente Jair Bolsonaro, pinta um cenário desastroso para o Brasil, seja qual for a interpretação dos fatos até agora conhecidos sobre o suposto esquema de falsificação de cartões de vacinação. Entre as tantas versões possíveis para o que se passou, ali, dentro do Palácio do Planalto, duas delas prevaleceram ontem nos relatos de apoiadores e críticos do ex-presidente.

A tese bolsonarista pinta um presidente da República sem ideia do que se passava à sua volta, que cometeu o erro de confiar cegamente em pilantras de quinta categoria. Seus assessores teriam se revelado um bando de aloprados. Era uma operação tabajara atrás da outra. Mas as trapalhadas jamais teriam ocorrido com conhecimento do chefe.

Bolsonaro, aqui, não apenas foi enganado, como é também um perseguido. Uma vítima de Alexandre de Moraes. Para os bolsonaristas, o ministro não hesita em forçar a mão e encontrar qualquer justificativa para manter as investigações contra o ex-presidente sob sua tutela. Tanto é que achou uma forma de vincular um caso sobre comprovantes de vacina a um inquérito sobre milícias digitais.

Do outro lado, o Bolsonaro dos comprovantes de vacina é o mesmo que tentou embolsar joias dadas de presente pela Arábia Saudita. É o Bolsonaro que não chorou pelas mortes da pandemia, mas chora ao falar sobre a PF bater à sua porta.

Era um presidente da República com perfeita consciência do que se passava à sua volta, que formou um Exército à sua volta. Aqui, o tenente-coronel Mauro Cid e outros auxiliares fazem parte desse grupo. Todas pessoas dispostas a usurpar a máquina pública, em benefício próprio e de seu líder.

Cada versão carrega suas distorções e está num extremo. E, claro, há uma grande zona cinzenta no meio. Mas ambos os lados expõem percepções de uma triste realidade para o País.

