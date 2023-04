A reação de Sergio Moro à entrevista de Gilmar Mendes ao Amarelas On Air

O senador Sergio Moro (Podemos-PR) rebateu na manhã desta quarta-feira as declarações do decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, ao Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA. À coluna, Moro queixou-se da postura do magistrado, que, segundo ele, volta a desferir “mentiras e ofensas” a seu respeito.

+Saiba mais: ‘Maior contribuição de Bolsonaro foi devolver Moro ao nada’, diz Gilmar Mendes

“Lamento nova quebra de decoro judicial, que não reflete a tradição do Supremo Tribunal Federal. Definitivamente, não tenho a mesma obsessão pelo ministro Mendes”, afirmou o senador.

Na estreia da nova temporada do Amarelas On Air, Gilmar Mendes voltou a criticar o ex-juiz e a Operação Lava-Jato. O magistrado afirmou que uma das maiores contribuições do governo de Jair Bolsonaro foi ter tirado Moro de Curitiba e “tê-lo devolvido ao nada”. Mendes também reforçou a afirmação feita anteriormente, de que Moro e outros agentes da Lava Jato “gostam muito de dinheiro”.

