A reação bolsonarista ao envolvimento de Michelle com as joias da Arábia

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro rechaçaram nos bastidores a tese de que Michelle Bolsonaro teria recebido em mãos parte das joias dadas de presente pela Arábia Saudita. A associação direta entre a ex-primeira-dama e as joias teria sido feita em depoimento à Polícia Federal dada por uma servidora do Palácio do Planalto, segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo.

Michelle, segundo o jornal, teria recebido no Palácio da Alvorada o conjunto de joias masculinas que chegou a ser protocolado no acervo da Presidência. No time bolsonarista, a tese segue sendo a de que ela não sabia de nada. De que esta seria apenas mais uma articulação para desgastar politicamente o ex-presidente e também a ex-primeira-dama.