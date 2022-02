A reação aos inaceitáveis casos de tolerância e apologia ao nazismo

A capa de VEJA desta semana mostra como se tornaram cada vez mais frequentes os inaceitáveis casos de tolerância e até apologia ao nazismo no Brasil. A discussão ganhou repercussão nacional depois que o youtuber Monark, apresentador do Flow Podcast, defendeu que seja legalizada a criação de um partido nazista no Brasil. Os desdobramentos do caso e a nova pesquisa Ipespe sobre a corrida presidencial, divulgada nesta sexta-feira, são os temas do Giro VEJA.