A pesquisa que reacende o sonho da ‘grande virada’ de Bolsonaro

A nova pesquisa BTG/FSB, divulgada nesta segunda-feira, contribui para reacender um sonho que andava meio sem fôlego dentro da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Embalados pela ideia de que o mega pacote de bondades criado para a eleição vai começar a surtir efeito a partir deste mês, aliados do presidente voltaram a falar na possibilidade de uma “virada” sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O levantamento divulgado hoje mostrou uma redução expressiva da distância entre Bolsonaro e Lula para sete pontos. As intenções de voto no presidente subiram de 31% para 34%. Enquanto isso, o petista caiu de 44% para 41%. Bolsonaro, previu um ministro em conversa com a coluna, vai “surpreender por todos os lados” até o fim deste mês.

Esta não é a primeira vez que a campanha de Bolsonaro faz projeções de uma disparada nas pesquisas. Mas, até agora, nenhuma das previsões se confirmou. O time do presidente chegou a dizer nas conversas reservadas que ele passaria o petista nas pesquisas até junho. Depois, as projeções foram transferidas para julho. Nada.

De fato, Bolsonaro espera agora o resultado da investida no aumento do Auxílio Brasil de R$ 600 e em outros benefícios sociais com duração prevista até o fim do ano, aprovados pela PEC Kamikaze. A pesquisa BTG/FSB já reflete a expectativa para o início desses pagamentos, na visão do time presidencial. Mas o resultado concreto só virá nas próximas semanas, já que o dinheiro começa a cair amanhã na conta dos eleitores.

Interlocutores do presidente rechaçam qualquer hipótese de que o mega pacote de bondades não surtir efeito. Mas é fato que o presidente já gastou boa parte de sua munição. Resta saber se vai ser suficiente para segurar a retomada até a eleição.

