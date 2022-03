A peregrinação de Eduardo Leite para definir seu destino na eleição

Eduardo Leite prometeu a aliados que tomaria uma decisão ainda nesta semana a respeito de seu destino político. Por isso, o tucano mal voltou da viagem aos Estados Unidos e entrou em modo de peregrinação.

Em São Paulo, onde participa de um encontro com representantes do mercado financeiro, Leite deve conversar mais uma vez com Gilberto Kassab, autor do convite para que ele dispute a Presidência pelo PSD.

Ainda nesta terça-feira, ele deve embarcar à tarde para Brasília, onde há expectativa de que ele se reúna no meio da tarde com dirigentes do PSDB que tentam demovê-lo da ideia de deixar o partido.

Apesar das previsões de que ele poderia se juntar a Kassab na cerimônia de filiação de Ana Amélia Lemos ao PSD, marcada para a manhã de quarta-feira em Porto Alegre, Leite sinalizou que talvez não participe do evento. Até para não roubar o holofote da aliada.

Mas o governador gaúcho garantiu aos mais próximos que não faltará, em hipótese alguma, ao encontro que tem marcado na quarta-feira com a Federasul. Leite é o convidado de um almoço-palestra organizado pela entidade.