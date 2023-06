A peça-chave que uniu Ricardo Nunes ao bolsonarismo em SP

Tem nome e sobrenome a peça-chave que ajudou a engatilhar meses atrás a aproximação entre a base do ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, de olho na eleição municipal do ano que vem: Gilberto Kassab.

Kassab intermediou no início de abril um jantar com o prefeito. O objetivo da missão era convencer o governador paulista, Tarcísio de Freitas, atual chefe de Kassab, a entrar no barco. Assim, cresceriam significativamente as chances de amarrar uma aliança também com PL de Bolsonaro, além do Republicanos – partido do governador – e do PP.

Nesta semana, Nunes começou a colher os frutos. Mas, desde lá atrás, o prefeito já se dizia confiante de que Ricardo Salles (PL) seria carta fora do baralho na disputa pela prefeitura paulistana.