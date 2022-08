A surpreendente opinião de Armínio Fraga sobre uma união do PT com o PSDB

Convidado desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga não alivia nas críticas à gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para ele, o petista perdeu uma oportunidade única de colocar o Brasil numa rota de desenvolvimento. As falas do petista dizendo ter recebido recebido uma “herança maldita” do governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ainda incomodam. Mas Armínio Fraga diz não guardar rancor. E até enxerga com bons olhos uma eventual união de forças desses dois partidos políticos.

O ex-presidente do BC é o convidado desta semana do Amarelas On Air. Apresentado por esta colunista, o programa teve também a participação de Sonia Racy, colaboradora do jornal O Estado de S. Paulo, da Rádio Eldorado e da Band, e de Carlos Eduardo Valim, editor de Economia de VEJA.

