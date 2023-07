Bolsonarismo põe a fatura na mesa em busca de mais protagonismo

Jair Bolsonaro já se convenceu de que não vale brigar com a própria inelegibilidade. Chegou a ser atiçado por alguns aliados a continuar falando em candidatura presidencial e derrubou a ideia. Mas o ex-presidente admite aos mais próximos que não pode descuidar de um esforço para manter seu protagonismo e de seu grupo político.

Uma ideia seria apresentar logo um sucessor. Mas está aí algo que o próprio ex-presidente não demonstra qualquer intenção de apressar. É dentro desse contexto que cresce no bolsonarismo a tese de que o ex-presidente deveria, ao menos, reivindicar mais espaço nas gestões apoiadas por ele.

A premissa por trás desse plano é simples: é natural que Bolsonaro participe ativamente da tomada de decisões em governos que ajudou a eleger. Pode ser diretamente, atuando como conselheiro, ou indiretamente, por meio da indicação de nomes da sua confiança para cargos estratégicos na máquina governamental.

Os bolsonaristas olham com atenção especial para São Paulo, maior colégio eleitoral do País. Parte dos apoiadores do ex-presidente não disfarça a insatisfação com a fatia reservada ao chamado “bolsonarismo raiz” na gestão de Tarcísio de Freitas. Principalmente quando comparada à forte presença do PSD de Gilberto Kassab no governo.

Há quem fale em risco de um “estrangulamento” da direita. Ou até quem já fale em “traição”. Bolsonaro vem há tempos evitando comprar essa briga. Mas acabou puxando recentemente uma discussão da relação com o governador paulista.

Tarcísio e Bolsonaro, como informou na semana passada a coluna Radar, tiveram uma conversa dura. Relatos feitos por interlocutores a esta colunista reforçam o clima de desconfiança entre os dois. Uma vez colocadas as cobranças na mesa, ficou acertado que uma mensagem precisa ser dada com clareza: a de que Bolsonaro tem voz na gestão estadual.

Bolsonaro desembarca em São Paulo nesta terça, para colocar o plano em prática. A agenda deve ser cheia, com direito a encontros institucionais e atividades do PL. A expectativa, até o fim da semana passada, era de que ele ficasse inclusive hospedado no Palácio dos Bandeirantes. Para dar uma espécie de recado a quem duvida da influência do bolsonarismo na administração estadual.

Como parte desse plano, também está na mira a gestão de Ricardo Nunes na capital paulista. Bolsonaro já acena há meses na direção do prefeito, com a perspectiva de um apoio em sua campanha de reeleição. Avalizou inclusive a articulação que enterrou uma pré-candidatura de Ricardo Salles. Por isso, tem quem defenda que é preciso pedir desde já uma fatia do bolo. Ou seja, casamento de papel passado, só se Bolsonaro e seu partido tiverem homens da sua confiança bem acomodados na administração municipal.

Continua após a publicidade

Siga