A nova promessa de Lula a Geraldo Alckmin

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu afagar ainda mais o ex-governador Geraldo Alckmin nesta quarta-feira. Na entrevista que concede agora pela manhã à rádio CBN Vale, Lula não só voltou a dizer que prosseguem as conversas para que o ex-tucano seja seu vice, como deu a entender que não vai em hipótese nenhuma tratá-lo como coadjuvante. Ou seja, nada de “vice decorativo”, como diria Michel Temer nos tempos em que era número dois de Dilma Rousseff, que acabou alvo de um processo de impeachment.

“O vice tem uma importância e o vice é um parceiro de primeira hora”, disse Lula, questionado especificamente sobre qual seria o papel de Alckmin em um eventual novo governo petista. Lula disse que, há poucos dias, brincava com aliados que, se tem alguém que sabe como ser um bom vice, esse alguém é Alckmin – o ex-governador foi vice de Mário Covas no governo de São Paulo. E ainda indicou que gostaria de uma parceria nos mesmos moldes que teve com José Alencar. “O vice está lá para contribuir, para participar. O José Alencar participava de todas as reuniões de governo que eu fazia.”

Leia também: Uma ideia dos amigos de Lula para substituir a chapa com Alckmin