Os detalhes da nova ofensiva de Bolsonaro contra as pesquisas eleitorais

O presidente Jair Bolsonaro deu a ordem para que ministros, integrantes da campanha e influenciadores alinhados ao governo reforcem ainda mais os ataques aos institutos de pesquisa. A orientação é relativamente simples: todos os bolsonaristas devem se recusar a responder a perguntas dos institutos tradicionais que medem a intenção de voto.

Ministros, integrantes da campanha, empresários, influenciadores alinhados ao presidente, todos foram recrutados para transmitir a mensagem. O QG bolsonarista acredita que, dessa forma, será possível evidenciar uma distorção ainda maior entre os números e o resultado das urnas. Afinal, se todos os bolsonaristas se recusarem a responder aos levantamentos, os números apontariam invariavelmente um amplo favoritismo maior do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ninguém, dentro ou fora da campanha de Bolsonaro, questiona que o sistema errou. E errou desastrosamente. As pesquisas falharam em identificar a real aceitação ao nome do presidente, não enxergaram uma onda bolsonarista nos Estados e, em alguns casos, apontaram como provável vencedor quem sairia das urnas em terceiro lugar. Mas a nova ofensiva de Bolsonaro é parte de uma estratégia que vai além de apenas criticar o sistema.

Tome-se o exemplo da nova pesquisa Ipec divulgada ontem, a primeira neste segundo turno. Lula sai na dianteira, com 51% dos votos, contra 43% do presidente. Brancos e nulos somam 4% e não souberam ou não responder, 2%. Quando considerados os votos válidos, Lula vai a 55% e Bolsonaro fica com 45%.

A diferença está longe de ser desprezível. Descreditar esses números é essencial para manter a base de Bolsonaro mobilizada. Isso ajuda ainda a evitar a perda de apoio em setores estratégicos, como o empresariado. O que pode influenciar inclusive o caixa da campanha, que não anda lá muito farto nesta segunda fase da eleição.

Mais do que isso, uma distorção grande das pesquisas do segundo turno e o resultado das urnas seria chave para que Bolsonaro, se o desejar, cumpra ameaça de contestar uma eventual vitória de Lula. Auxiliares do presidente não escondem o plano. Inclusive o executam abertamente, com sucessivas mensagens disparadas em suas redes sociais. E vai ser assim nas próximas semanas. Afinal, o momento é de tudo ou nada.