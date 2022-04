A nova ofensiva de Bolsonaro ao STF

Como faz de tempos em tempos, o presidente Jair Bolsonaro decidiu reacender sua briga com o Supremo Tribunal Federal, um movimento que costuma atrair os aplausos da sua base eleitoral mais fiel. Bolsonaro voltou nesta terça-feira a levantar dúvidas sobre a segurança do sistema de votação. E também retomou o embate direto com o ministro Alexandre de Moraes, ao desafiar o magistrado a mandar prendê-lo pelas críticas à urna eletrônica. A nova ofensiva de Bolsonaro e a entrevista de Márcio França ao Amarelas On Air são temas do Giro VEJA desta terça-feira.

