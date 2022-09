A nova leva de bordoadas de Ciro Gomes em Lula

Uma parte do PDT nunca escondeu a vontade de caminhar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quem sabe num eventual segundo turno do qual Ciro Gomes tenha sido eliminado. Mesmo que o próprio Ciro decida fazer como em 2018 e se mande para Paris. Mas o ex-ministro parece determinado a dificultar a vida dessa turma. Nesta quarta-feira, Ciro associou o PT ao fascismo, nivelou artistas que saíram em defesa do voto útil em Lula e chamou mais uma vez o petista de ladrão. Várias vezes, aliás, e de várias formas.

Enquanto Ciro soltava o verbo contra Lula em sabatina do jornal O Estado de S. Paulo, o marqueteiro João Santana lhe dava uma mãozinha na televisão. Decidiu pegar pesado na propaganda eleitoral gratuita, com o que batizou de “Fábula dos dois ladrões”. Numa clara referência ao presidente Jair Bolsonaro e a Lula, dois homens sentados num banco discutem sobre quem é mais ladrão. E, aparentemente, o personagem que obivamente representa Lula parece levar a melhor na discussão.